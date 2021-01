L’Inter cala il poker agli stregoni del Benevento

MILANO – L’ Inter cala il poker allo stadio Meazza di Milano contro i giallo rossi del Benevento nell’anticipo di Serie A Tim.

Partita si può dire a senso unico ecco quanto succede nel rettangolo verde con un breve resoconto del match giocato: la formazione di casa neroazzurra ci mette poco a sbloccarla, solo sette minuti dal fischio di inizio quando Improta commette fallo su Hakimi sulla fascia sinistra. Alla battuta si porta Eriksen, il danese crossa al centro trovando la sfortunata deviazione dello stesso Improta del Benevento, autogol che beffa Montipò.

Il gol del vantaggio conferma e rafforza il tema della gara: Inter in controllo e Benevento arroccato in difesa, pronto a ripartire con rapide verticalizzazioni. I giallorossi non riescono però a rendersi pericolosi dalle parti di Handanovic, recriminando per un contatto tra Lapadula e Rannocchia avvenuto comunque fuori area nulla di fatto. Più pericolosi i padroni di casa che sfiorano il raddoppio prima con Hakimi e poi successivamente Martinez. Un raddoppio che non arriva e all’intervallo l’Inter è avanti di una rete sul Benevento.

Nel secondo tempo si rivela un incubo per per la Strega contro i nerazzurri. A salvare Montipò al terzo minuto è la traversa sul sinistro dai venti metri di Eriksen deviato da Glik. Tira un sospiro di sollievo il portiere di Novara ma al 12′ fortuna e precisioni si rivelano alleate di Martinez. L’argentino vince un rimpallo a limite d’area e calcia immediatamente in porta trovando l’angolino alla sinistro di Montipò. La speranza di rimanere aggrappati alla partita si fa di colpo più ardua per i sanniti. Speranza che svanisce definitivamente al 22′: pasticcio di Montipò, nel tentativo di servire Schiattarella il portiere confeziona un comodo assist per Lukaku che ringrazia e fa tre a zero. La gara si chiude di fatto qui, dopo la girandola di cambi l’Inter trova anche la quarta rete ancora con Lukaku, imbeccato alla perfezione da Sanchez, per il bomber dell’Inter doppietta e partita finita, risultato finale 4-0 per i neroazzurri.

Tabellino match

GOL: p.t. 6′ Improta aut.; s.t. 56′ Lautaro Martinez, 66′ e 77′ Lukaku

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar (74′ De Vrij), Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella (61′ Vidal), Eriksen, Gagliardini (80′ Sensi), Perisic; Lautaro (74′ Sanchez), Lukaku (80′ Pinamonti). A disposizione: Padelli, Radu, de Vrij, Kolarov, Young, Darmian, Brozovic All. Stellini.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola (59′ Pastina), Barba; De Paoli, Hetemaj, Viola (59′ Schiattarella), Ionita (68′ Tello), Improta (68′ Foulon); Caprari (76′ Insigne); Lapadula. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Abdallah, Dabo, Di Serio, Masella, Falque. All. Inzaghi.

ARBITRO: Pasqua