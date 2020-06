L’Inter esce dalla coppa sprecando troppo

L’Inter esce in maniera molto amara dalla coppa Italia, la squadra di Conte domina tutta la gara ma una dormita a fine primo tempo costa il pari del Napoli. Conte però,tutto sommato, deve essere soddisfatto della prestazione qualcosa di positivo si è visto da Eriksen che se preso la squadra in mano, portando anche in vantaggio l’Inter.

L’unica nota se vogliamo negativa in casa Inter e quella di Lautaro, il toro non riesce più ad esprimersi come potrebbe fare. Ora per l’Inter ci sarà un campionato dove ipotecare il posto Champions per poi pensare al Europa League ad agosto