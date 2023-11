L’intervento del Sindaco Carlo Marino al Flash mob per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Ieri mattina in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Sindaco Carlo Marino, davanti alla Reggia, è intervenuto al momento conclusivo Flash mob organizzato da “Noi Voci di Donne”. Erano presenti tante ragazze e ragazzi delle scuole casertane Itis Giordani e Liceo Artistico San Leucio e di tante associazioni del territorio, insieme anche alle donne della Protezione Civile di Caserta, che hanno attraversato la città di Caserta al grido di “libertà”, in nome di tutte le donne uccise e di quelle che vanno assolutamente salvate, e alla quale erano presenti tanti uomini, per dire basta alla violenza sulle donne.