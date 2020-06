Linton Johnson nuovo direttore sportivo della JuveCaserta

Questo il comunicato della JuveCaserta: Lo SC Juvecaserta comunica di aver affidato con incarico annuale il ruolo di direttore sportivo del club a Linton Johnson. Per l’ex cestista statunitense, vincitore in carriera di un campionato NBA con i San Antonio Spurs (2004/2005) e di una Supercoppa di Spagna con il Saski Baskonia (2007), si tratta del primo incarico dirigenziale ma anche di un ritorno in bianconero dopo le parentesi del 2016 e del 2017. Nelle cinque stagioni trascorse in NBA Johnson ha indossato anche le casacche di Chicago Bulls, N.J. Nets, N.O. Hornets, Phoenix Suns, Toronto Raptors e Charlotte Bobcats. Casertano d’adozione e pienamente identificato con i colori della società Johnson ha dichiarato: “Questo è un progetto nuovo ed avvincente. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione dei tifosi, dello staff e di un club che ha scritto pagine straordinarie di storia”.

Bentornato Linton!