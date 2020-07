Lions Club Caserta Host ricorda Michele Ginolfi

CASERTA – Michele Ginolfi promosse nella Reggia di Caserta il primo Foro Internazionale della Cittadinanza Attiva il 31 marzo 2001 favorendo l’incontro delle delegazioni di 14 Paesi europei. Spentosi in gennaio tra l’unanime compianto,la figura e l’opera di Michele Ginolfi, già Governatore del Distretto Lions 108ya, sono state ricordate l’altra sera in apertura della prima riunione del nuovo direttivo del Lions Caserta Host, di cui fu autorevole esponente.

Sabato, nell’incontro programmatico distrettuale tenutosi a Napoli, il governatore Antonio Marte lo aveva celebrato come paradigma dell’autentico lionismo al servizio disinteressato della comunità. Il neo presidente del Club Guelfo Pisapia lo ha indicato come fiaccola ideale da seguire in questo particolare difficile momento di ripresa tra le limitazioni imposte dalla misure anticovid.

Il nuovo anno sociale del Club Lions più antico della provincia di Caserta e tra i primi d’Italia, omologato il 5 ottobre 1959, si avvia con la gratificazione ed il supporto di ben nove soci chiamati a vari livelli di responsabilità per le attività di services. Specialist distrettuali Alberto Zaza d’Aulisio nell’area cultura per le celebrazioni del VII centenario della morte del Divin Poeta sul tema:”Dante,il Poeta Immortale”, nonché componente istituzionale del Dipartimento distrettuale Comunicazione e Marketing quale presidente dello specifico comitato di club, ed Annamaria Fucile che, sul tema “Farmacovigilanza,patrimonio del cittadino”,apre il gruppo dei coordinatori circoscrizionali dell’area salute (Vincenzo Farina, prevenzione diabete;Enrico Posillico,diabete infantile ed obesità; Maria Quintavalle, raccolta occhiali usati;Luigi Tennerello,barattolo delle emergenze Lions).

Per l’area ambiente Margherita Ricciardi si occuperà della educazione ambientale dei giovani.Alla organizzazione del Distretto sono stati chiamati Alberto Martucci, responsabile del Global Membership Team, e Domenico Petrillo, segretario della quarta circoscrizione nonché, quale immediato past president, componente di diritto della Fondazione distrettuale Lions.