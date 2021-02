L’ira dei sanitari dell’ospedale di Maddaloni: ci tocca pagare anche il parcheggio!

Maddaloni. Corre sui social e non solo l’ira dei dipendenti dell’ospedale di Maddaloni. Al danno si aggiunge la beffa, è proprio il loro caso. In prima linea, a rischiare la vita, denigrati spesso gratuitamente, ieri scoprono con amarezza che da lunedì per andare a “lavorare”, perchè sarebbe meglio dire per andare a combattere, devono anche pagare.

Da quando l’ospedale è diventato covid hospital, un anno fa ormai, i dipendenti non hanno più potuto parcheggiare all’interno. Il motivo non lo conosciamo. E già tempo fa, abbiamo scritto di questo problema: difficoltà nel trovare un parcheggio, considerando che molti arrivano da fuori; il problema dei parcheggiatori abusivi sempre in agguato; il problema più grosso di danno alle auto specie quando si ha il turno di notte. Atti vandalici si sono registrati e ci sono stati segnalati: finestrini rotti per tentativi di furto, specchietti spaccati, pneumatici forati.

Oggi l’amara sorpresa di dover anche pagare per rischiare non solo la vita ma anche la propria auto.

Sulla questione è intervenuto ieri anche il rappresentante sindacale dell’UGL Giuseppe Espugnato che, vicino ai lavoratori, chiede che i dipendenti dell’ospedale siano esonerati da pagamento per la sosta durante il loro orario di servizio.

Si potrebbe anche proporre, poichè i dipendenti sono davvero pochi ormai, di consentire loro di accedere nuovamente al parcheggio. Rispetto al passato parliamo di un personale più che dimezzato e quindi il problema non dovrebbe essere la capienza.

Auspichiamo nella sensibilità di chi può compiere queste scelte per agevolare il personale sanitario coinvolto. Un piccolo gesto che dovrebbe essere dovuto.

°andratuttobene??? Mah