L’Istituto Omnicomprensivo di Formicola – Liberi – Pontelatone – Castel di Sasso – Rocchetta e Croce ed altre 16 scuole nel Piano Monitoraggio di “Scuole Sentinella” del SARS-CoV-2

Riceviamo e pubblichiamo l’articolo del collega Domenico Valeriani

In collaborazione al Piano di Monitoraggio Scuole ricevuto dalla Regione Campania, finalizzato a monitorare e prevenire i contagi da SARS-CoV-2 (acronimo dall’inglese Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) nella popolazione scolastica di età compresa tra i 6 anni ed i 14 anni, le ASL del territorio hanno redatto uno specifico protocollo operativo a cui, zelantemente, hanno aderito alcuni Dirigenti Scolastici con le loro rispettive scuole. Il sistema di sorveglianza sanitaria è previsto per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con il consenso informato dei genitori degli alunni. Esso prevede l’identificazione di “Scuole Sentinella”, nelle quali, con cadenza quindicinale, gli studenti saranno invitati ad effettuare un “test molecolare su campione salivare”. Per la Provincia di Caserta hanno partecipato al programma n.17 scuole ma nel territorio del Medio-Alto Volturno, unico istituto partecipante all’iniziativa è stato l’Istituto Omnicomprensivo di Formicola – Liberi – Pontelatone – Castel di Sasso – Rocchetta e Croce, di cui è Dirigente Scolastica la Prof.ssa Antonella Tafuri. Il Piano di Monitoraggio include anche la possibilità di incrementare il numero degli studenti ed un criterio di rotazione dei plessi. Per l’organizzazione delle varie fasi del Piano, venerdì, 17 settembre 2021 si è svolta una riunione tra i Dirigenti Scolastici ed i medici dell’ASL di Caserta per chiarire tutti i passaggi necessari per l’entrata in funzione del servizio. Tra i medici che hanno partecipato al meeting vi erano il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Dott. Giancarlo Ricciardelli ed il Direttore del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione, Dott. Domenico Protano. I Dirigenti Scolastici delle “Scuole Sentinella” qualora non si dovesse raggiungere il numero di partecipanti previsto, potranno coinvolgere ulteriori classi, al fine di fornire il numero stabilito di 54 tamponi da effettuare presso ciascun istituto partecipante. Il servizio indagine inizierà mercoledì, 22 settembre p.v. e durerà per un anno, con cadenza quindicinnale. Il ritiro dei tamponi presso le scuole coinvolte avverrà entro le 24 ore dall’effettuazione del prelievo salivare. L’Unità Operativa Complessa – Servizio di Epidemiologia e Prevenzione si preoccuperà di organizzare la distribuzione ed il ritiro di tutti i tamponi. Per l’Azienda Locale Sanitaria di Caserta sono stati previsti n.931 tamponi di cui n.541 per le scuole elementari e n.390 per le scuole medie, per un totale di n.78 classi coinvolte (n.45 classi elementari e n.33 classi medie). Ricordando il detto del poeta latino Orazio: “Chi ben comincia è già a metà dell’opera”, auguriamo un buon lavoro a tutti i componenti interessati al Piano Monitoraggio di “Scuole Sentinella”, al fine di garantire qualità e sicurezza. A tal proposito, consapevoli che le iniziative dell’Istituto Omnicomprensivo di Formicola sono appena iniziate, si consiglia la lettura del saggio: “LA SCUOLA DEL FUTURO” che vede come Autrici la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Antonella Tafuri insieme alla Dott.ssa Monica Colella, con prefazione del Procuratore della Repubblica Dott. Paolo Albano ed edito dalla casa editrice Piccola Editalia. Il saggio è acquistabile presso la casa editrice che ha curato la pubblicazione, con sede a Vitulazio oppure online, digitando il titolo ed il nome delle Autrici.