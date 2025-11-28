L’Italia e la tutela dei più fragili

In Italia esistono norme specifiche a tutela dei portatori di handicap, degli studenti con deficit d’attenzione, delle persone invalide…sulla carta.

Cosa succede, infatti, se una persona invalida deve rinunciare a un lavoro per barriere architettoniche? Chi la risarcisce? Nessuno.

Non finisce qui: dopo la vicenda drammatica del piccolo Giovanni Trame, giunge via WhatsApp una storia parimenti allarmante che solo per caso non ha riempito le pagine di cronaca nera.

Il fatto è successo in una scuola. Uno studente con handicap cognitivi, non adeguatamente assistito, ha aggredito un assistente specialistico esterno, mentre chi sarebbe deputato a fornire assistenza fumava allegramente e leggeva SMS. Il tutto è avvenuto con omessa assistenza medica, ovviamente.

Perché i soggetti più fragili sono talvolta abbandonati a sé stessi?

Nel caso sopra citato la colpa non è certo dell’aggressore, non adeguatamente seguito.

Il professionista vittima dell’episodio, però, ha riportato danni fisici e shock: chi lo risarcirà della terribile esperienza? Nessuno.

Perché in Italia poveri cristi lavorano come schiavi per quattro soldi e altri mangiano pane a tradimento? È questo il motivo per cui poi avvengono casi di cronaca come il piccolo Giovanni. Ignorato, non creduto, abbandonato.

In Italia esiste, mediamente, anche la legge del più forte: ti metti contro un superiore? Non lavori più. In piena crisi economica, questo si traduce con un’espressione in dialetto napoletano che rende bene l’idea: “cornuti e mazziati“.

Quanti altri Giovanni dovranno esserci? È normale che un professionista sia aggredito da un allievo abbandonato a sé stesso? No.

Se chi dovrebbe assistere uno studente problematico fuma e legge SMS anziché lavorare, siamo alla frutta. Senza speranza.

I veri problemi dell’Italia sono altri, ovviamente: il Ponte sullo Stretto, ritenuto strategico anche dal punto di vista militare.

Meritiamo un asteroide con estinzione di massa, come i dinosauri? La risposta è una e triste: sì.