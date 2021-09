L’ITALVOLLEY FEMMINILE SUL TETTO D’EUROPA

Belgrado – Non c’è che dire, lo sport in quest’annata 2021 ha vissuto e ci ha regalato momenti di felicità delirante, prima gli Europei, poi le Olimpiadi ora le ragazze della palla a volo .

Vittoria azzurra agli Europei un po’ come l’Italia di Mancini che trionfa in casa dell’Inghilterra ad Euro 2020 (2021 che dir si voglia con lo spostamento di un anno dovuto al covid), copia e incolla le ragazze del volley espugnano il campo della Serbia contro le padroni di casa della Serbia a Belgrado.

Il risultato finale è di tre set ad uno per le azzurre sugli scudi la sua bocca di fuoco nera, Paola EGONU, schiacciatrice implacabile tra l’altro nominata miglior giocatrice di tutto il torneo, 24 punti nella finale in contrapposizione alla sua collega Boskovic, pupilla di casa che non ha potuto arginare l’onda d’urto azzurra.

Le ragazze di coach Mazzanti dunque, compiono l’ impresa, dinanzi ad un palazzetto gremito, oltre 20.000 spettatori che hanno incitato ovviamente le padroni di casa serbe inutilmente, terza volta che l’Italvolley al femminile sale sul tetto d’Europa, dopo i successi 2007 e 2009 in Lussemburgo e in Polonia, questi i parziali, 24-26, 25-22, 25-19, 25-11 i parziali, con un autentico crescendo azzurro. Vendicato anche il netto ko nella terra del sol levante giapponese, alle Olimpiadi di Tokyo.

Decisivo ai fini della vittoria finale anche il muro delle azzurre che ha racimolato puti decisivi i fini del trionfo finale.

In queste ore sui vari profili social e non solo le foto delle azzurre in felicità delirante.

Qualche scatto delle azzurre in finale e durante il cammino trionfale europeo