Lite condominiale finisce in rissa. Ci sono feriti.

Maddaloni – L’episodio è successo nel tardo pomeriggio di venerdì in via Troiani nell’antico borgo Pignatari. Una lite condominiale sfociata in una vera e proprio rissa, che ha reso necessario l’intervento di una volante del locale commissariato di Polizia per sedare gli animi.

Protagonisti della vicenda 4 inquilini residente in uno stesso stabile, 3 donne e un uomo che hanno cominciato a litigare per motivi tipici di vicinato, ovvero di una difficile convivenza nei fatti. La lite è degenerata, si è passati dalle parole alle mani e 2 persone sono rimaste ferite. Una terza, una donna di circa 60 anni, nella concitazione ha accusato un malore ed è stato necessario chiamare il 118.

A seguito della segnalazione. la Polizia, giunta sul posto, ha trovato la situazione ancora agitata ed è dovuta intervenire per ripristinare calma e ordine. Tutti i coinvolti sono stati denunciati per rissa aggravata. Tra di loro alcuni era già noti alle forze dell’ordine.