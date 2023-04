Lite per questione di viabilità, estrae arma e minaccia automobilisti, arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito di attività di controllo del territorio, ha arrestato nei giorni scorsi a Maddaloni, un 66enne, in quanto ritenuto responsabile del reato di minacce e detenzione abusiva di armi e munizioni.

In particolare, operatori del Commissariato di P.S. di Maddaloni venivano allertati da due automobilisti che, agitati per quanto accaduto, dichiaravano di essere stati minacciati poco prima da una persona che, in seguito ad un diverbio per questioni di viabilità, estraeva una pistola e, dopo aver “scarrellato”, pronunciava frasi dal tono intimidatorio. Le vittime, pertanto, impauriti dalla situazione, riuscivano ad allontanarsi.

Effettuati i primi riscontri di polizia giudiziaria, gli operatori, supportati da altro equipaggio del Commissariato di P.S. di Marcianise giunto in ausilio, si recavano nei pressi dell’abitazione del presunto autore della minaccia.

Dopo aver intercettato l’autovettura segnalata, bloccavano l’uomo e lo sottoponevano a perquisizione, rinvenendo all’intero dell’autovettura, al di sotto di un sedile, una pistola con cartuccia pronta al fuoco e all’interno del vano per la ruota di scorta un caricatore con ulteriori cartucce.

Ultimati gli accertamenti di rito, l’uomo veniva dichiarato in arresto e posto agli arresti domiciliari a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, che all’esito dell’udienza di convalida, confermava la misura della detenzione domiciliare.