Tenta di uccidere gli ex suoceri. Arrestato

Melito di Napoli (NA) . Un diciannovenne di Giugliano, dopo aver litigato con l’ex compagna per l’affidamento della figlia durante le festività natalizie, ha investito i genitori di lei. I suoceri si erano intromessi nella discussione tra i due nel tentativo di trovare un accordo.

Il giovane padre è stato arrestato per tentato omicidio.

Minacciati di morte se non si fossero fatti gli affari propri, i due ex suoceri si sono recati in caserma per sporgere denuncia, spaventati dall’aggressività dell’ex genero. Il giovane li ha seguiti in auto e, una volta usciti dall’auto, li ha travolti accelerando e facendoli sbalzare in aria.

Le vittime sono state soccorse e trasportate in ospedale e, per fortuna, non sono in pericolo di vita.