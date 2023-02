litorale domizio acqua migliorata secondo dati ARPAC

L’Arpac promuove a pieni voti la Riviera Domizia. Pubblicati i dati sul monitoraggio della Balneazione in Campania: il mare casertano e quello di Giugliano, risultano alla pari con le più rinomate località vacanziere della Campania. Eccellente il livello di balneazione su praticamente tutta la costiera ad eccezione di pochi punti (in tutto neppure 3 chilometri di costa) in cui la classificazione è qualche gradino più giù. Un bel risultato per le località di mare casertane che si apprestano ad accogliere i turisti in vista dell’inizio della stagione. Di seguito i dati relativi alla provincia di Caserta ed al litorale di Giugliano.