Litorale Domizio: liquido putrido in mare

Litorale Domizio: Sulla pagina “Terra Nostrum Trentola Ducenta”è da poco stata pubblicata la notizia di uno sversamento nauseabondo nei pressi di Mondragone. Nonostante il Covid19, non si arrestano le devastazioni nei confronti della già martoriata “terra dei fuochi”. La fermezza utilizzata per contenere la diffusione dell’attuale epidemia dovrebbe essere adottata anche per porre fine allo scempio a cui siamo da anni tristemente abituati .

Sulla pagina Facebook “La terra dei fuochi” leggiamo

Questo il mostruoso panorama poco fa ore 18:30 dalla foce del canale Agnena nei pressi di #Mondragone litorale Domizio. Una marea nera di liquido putrido e nauseabondo si sta riversando in mare. Allucinante, assolutamente e totalmente allucinante. Neanche tre giorni dall’allentamento delle misure restrittive da #Covid19 e sta accadendo l’impossibile, cose dell’altro mondo. Criminali senza scrupoli stanno agendo indisturbati, smaltendo tutto ciò che non hanno potuto fare nei mesi scorsi. È una terra di nessuno. Se questa è la fase due dell’uscita dal lockdown, non osiamo immaginare come sarà la fase tre. È una situazione totalmente fuori controllo oltreché pericolosa. Tanto si sapeva già tutto. Tra roghi tossici e sversamenti selvaggi nel mare anche questa estate sarà l’ennesimo fallimento. #Estate2020 questo è il mare che ci aspetta”

