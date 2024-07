LITORALE DOMIZIO: SERRATI CONTROLLI DEI CARABINIERI. 

Diverse denunce in stato di libertà; 472 mezzi controllati; 748 persone identificate; 10 perquisizioni personali e veicolari eseguite; 30 verbali al c.d.s. elevati per un importo complessivo di euro 13.352,00; 15 esercizi commerciali controllati; 2 veicoli sottoposti a fermo/sequestro amministrativo e 9 patenti di guida ritirate.

È il bilancio dei controlli effettuati, questa notte, dai carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca lungo il litorale domitio.

Un’attività che si è concentrata nelle località di mare e nelle aree della movida di quel territorio che ha visto impegnate più di 10 pattuglie della Compagnia di Sessa Aurunca e Stazioni dipendenti.

Delle persone denunciate in Stato di libertà, 2 perché risultate positive all’alcool test, due perché in possesso, rispettivamente, di un coltello a serramanico della lunghezza di 18,5 cm e di un coltello a serramanico della lunghezza di cm.22; uno resosi responsabile di furto aggravato di una bicicletta elettrica che è stata poi restituita al legittimo proprietario.

Ed ancora, nel corso dei medesi controlli, due persone a bordo di una BMW, sono stati trovati in possesso di 10 amplificatori di varie marche ritenuti di provenienza delittuosa. Per loro verrà avviata proposta per il foglio di via obbligatorio dal comune di Cellole.

Infine sette persone sono state segnalate alla competente Autorità perché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.