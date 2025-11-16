Lo scambia per l’amante della moglie e lo prende a martellate

Frosinone. È accaduto venerdì sera, 14 Novembre, in Via La Botte, zona residenziale della parte bassa della Città.

Un manager milanese di un’azienda bolognese, in visita ad alcuni parenti a Frosinone, si è imbattuto in un altro uomo che ha cominciato ad insultarlo, chiamandolo con un nome che non era il suo, e lanciando un martello, di circa 60 cm di lunghezza, contro il vetro della sua auto, mandando in frantumi il parabrezza (con alcune schegge di vetro che gli sono finite in un occhio) ed arrivando a colpirgli il naso, ferendolo.

La vittima, quaranteseienne, solo di passaggio nella zona, è stata scambiata dall’aggressore, per l’amante della moglie, scatenando la furiosa e violenta reazione.

Il manager milanese ha denunciato l’uomo, identificato dai Carabinieri, per lesioni personali.

Il brutale episodio si è concluso, per la vittima, dopo il trasporto al Pronto Soccorso, per medicare la ferita al naso ed estrarre i frammenti di vetro dall’ occhio, con una prognosi di quindici giorni e l’auto gravemente danneggiata, spostata dal luogo “incriminato”, con un carroattrezzi.