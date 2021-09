Lo scempio di via Caruso. Una discarica a cielo aperto. Le foto

Maddaloni. Una piccola stradina, utile scorciatoia tra il centro e la zona di via Appia e via sant’Eustachio è ormai una vera e propria discarica a cielo aperto. La strada non viene pulita da tempo, è sporca, per passare si fa lo zig-zag tra rifiuti e deiezioni canine.

Inoltre da tempo è ferma lì un’auto, una Fiat 600 verde, aperta, che è stata trasformata in un bidone dell’indifferenziata, come si vede dalle foto.

A tutto ciò fanno da cornice le erbacce che non vengono estirpate da tempo.

Pubblicità elettorale