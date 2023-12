Lo Schiaccianoci arriva al Politeama di Napoli

Sabato 16 dicembre alle ore 21.00 e domenica 17 alle ore 18.00, al Politeama di Napoli (Via Monte di Dio 80), sarà in scena “Lo Schiaccianoci” del Balletto di Milano, una delle compagnie italiane più prestigiose, diretta da Carlo Pesta, che vanta un organico formato da danzatori diplomati presso le migliori Accademie internazionali. La loro esclusiva versione del celebre balletto di Tchaikovsky ha già collezionato successi in tutta Europa.

Il sipario si apre sulla casa del Borgomastro e gli occhi si riempiono di gioia, abbagliati dall’eleganza della mise en scène, tra giochi di prestigio intorno all’immancabile albero di Natale e allegre danze di genitori e bambini. Il bel salone dai toni pastello, nel sogno di Clara, si trasformerà in un bosco incantato dove, con il suo Schiaccianoci/Principe, la giovane danzerà tra i candidi fiocchi di neve delle ballerine, avvolte nei loro argentei tutù. Il secondo atto, con le sue famose danze, le tinte accese dei costumi e la superlativa interpretazione, è un crescendo fino al pas de deux finale, momento sublime della serata.

Straordinari gli interpreti, danzatori eccellenti per tecnica e artisticità come i protagonisti Amanda Hall e Gianmanuel D’Elia, che hanno debuttato con grande successo nei ruoli di Clara e del Principe: Amanda Hall, americana alla sua seconda stagione con il Balletto di Milano, aveva già dato sfoggio di tecnica impeccabile e grande carisma come Esmeralda in Notre-Dame e Carmen; si è formata sotto la guida della madre Gypsy Hall, già solista del Balletto Nazionale di Cuba. Gianmanuel D’Elia, venti anni e tanto talento, ha iniziato il suo percorso con Milena Di Nardo, per proseguire all’Accademia Teatro alla Scala dove si è diplomato nel 2022. L’eccentrico Drosselmeyer è interpretato da Alessandro Orlando. Il cast vede impegnati anche Alessia Sasso e Hiroki Inokuchi nella danza araba; Giusy Villarà e Mattia Imperatore nella spagnola; Arianna Soleti e Romain Vandersmissen nella russa; Paloma Bonnin e Ramon Valls nella cinese; Annarita Maestri, Gioia Pierini e Leo Rech nella pastorale; Paolo Radogna (dispettosissimo Fritz); e Akira Tamakoshi; Gaia Buono; Sofia Gironi e Sinthya Pezzoli.

Biglietti disponibili al botteghino dell’Augusteo, al botteghino del Politeama da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo (salvo disponibilità), e online su Ticketone o registrandosi al link https://www.bigliettoveloce.it/spettacolo?id=4973

(Poltrona € 40,00 / Palchi: I liv. € 35,00 / II liv. € 25,00 / III liv. € 20,00).

Info: 081414243