Lo scontro tragico fra Antigone e Creonte, il tema del secondo appuntamento dei Caffé Letterari al Dipartimento di Giurisprudenza

Segnaliamo un’interessante iniziativa del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Nel quadro del ciclo Caffè Letterari, il Dipartimento ha deciso di dare uno specifico rilievo ai classici. Dopo l’Orestea di Eschilo, è la volta dell’Antigone di Sofocle, capolavoro che ha segnato indelebilmente la riflessione giuridica e politica sulle leggi e sulle loro fonti di legittimazione. Giovedì 15 febbraio, alle ore 10.00, nella Sala Crispino della Biblioteca Palazzo Melzi di Via Mazzocchi 68 a S. Maria C. V. e’ in programma infatti il secondo appuntamento dei Caffé Letterari: il classico conflitto tra le ragioni di Antigone e quelle di Creonte sarà oggetto dell’analisi esperta del prof. Fabio Ciaramelli, docente di Filosofia del diritto presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e autore del volume “Il dilemma di Antigone”, Giappichelli, Torino, 2017. Dopo i saluti del Direttore del Dipartimento prof. Raffaele Picaro e della Coordinatrice Commissione Terza Missione prof.ssa Giovanna Petrillo, l’intervento del relatore sarà introdotto dal prof. Gianvito Brindisi. L’iniziativa è realizzata con il coordinamento scientifico e organizzativo della prof.ssa Veronica Caporrino, della prof.ssa Carmen Di Carluccio e della dott.ssa Maria Frattolillo.