Lo spartitraffico discarica. I residenti segnalano incuria e presenza di topi e serpenti

Maddaloni. La segnalazione arriva da uno degli ingressi di Maddaloni. L’area verde oggetto della segnalazione dei residenti è lo spartitraffico che si trova tra via Feudo e via Carmignano. Dalle condizioni in cui versa non è certo un bel biglietto da visita per chi entra in città. Rifiuti ovunque, bordi rotti probabilmente dai tanti incidenti che si verificano su quel tratto, segnali divelti. Insomma un’aiuola degradata, sulla quale però campeggia anche una pubblicità, anch’essa abbastanza malconcia, di un supermercato che sicuramente in passato l’avrà presa in adozione e che oggi chissà se esiste ancora. In residenti infine, ci hanno segnalato che l’area è anche abitata da serpenti e roditori di varie taglie.

