Lo sport che racconta una comunità. La ciclistica maddalonese conferma il presidente e il direttivo

La storia della Ciclistica Maddalonese affonda le sue radici nella passione spontanea di un gruppo di amici che, domenica dopo domenica, percorrevano in bicicletta le strade e i dintorni di Maddaloni. Da quella pratica semplice e condivisa nasce, il 28 maggio 1983, una realtà destinata a diventare un punto di riferimento per il cicloturismo e l’attività amatoriale in Terra di Lavoro.

La società cresce, si struttura, conquista risultati sportivi di rilievo e costruisce nel tempo un patrimonio di iniziative, riconoscimenti e partecipazione che ancora oggi rappresentano un tratto distintivo della comunità maddalonese. La fondazione avviene nei locali del Bar Messico di Antonio Cerreto, in via Roma, dove un gruppo di appassionati decide di dare forma ufficiale alla propria attività ciclistica. La prima sede viene aperta in via Amendola 30 e inaugurata dal presidente della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, don Salvatore D’Angelo, insieme al sig. Domenico Marzaioli, padre di Alberto. La Ciclistica Maddalonese nasce in collaborazione con il Centro Giovanile Ciclismo di Maddaloni e con la Ciclistica Casertana, diventando una delle realtà pioniere del cicloturismo in Terra di Lavoro e contribuendo alla diffusione dell’attività cicloturistica e amatoriale in tutto il territorio.

Nel 1984 la società si iscrive al Campionato Nazionale di categoria e conquista subito la promozione in Serie A, mantenuta per diversi anni. La prima formazione ufficiale è composta da numerosi atleti e dirigenti locali, tra cui Concilio Michele, Bove Felice, Mandato Vincenzo, Forosso Gaetano, Delli Paoli Pietro, Grauso Giovanni, Grauso Salvatore, Picozzi Giuseppe, Formato Antonio, Carfora Giovanni, Barbarisi Claudio, Minieri Mario (dirigente), Forosso Luigi (dirigente), Mandato Ciro, Stanga Giovanni, Menale Luigi, Magno Antonio, Delli Paoli Giuseppe, Mandato Gaetano, Verderame Giovanni, Inverno Vincenzo, Del Giudice Antonio, Pesce Domenico, Forosso Antonio e Macchia Paolo. L’anno successivo Maddaloni ospita una prova di regolarità a squadre, conclusa con un risultato eccezionale: primo e secondo posto per due formazioni della Ciclistica. Il quartetto vincitore è composto da Grauso Antonio, Formato Antonio, Caruso Paolo e Merola Antonio; al secondo posto si classificano Mandato Gaetano, Volosca Nicola, Forosso Antonio e Inverno Vincenzo.

Il successo prosegue con la conquista del titolo di regolarità a coppie a Salerno, ottenuto dalla coppia Forosso–Formato. Nel frattempo viene inaugurata la nuova sede sociale in Piazza De Sivo, mentre gli impegni aumentano con la partecipazione a raduni ciclistici da nord a sud Italia e a competizioni regionali. I risultati ottenuti vengono riconosciuti anche dall’amministrazione comunale, che inserisce la Ciclistica Maddalonese al primo posto nell’albo delle società sportive del Comune, con coppe, trofei e targhe esposti nell’attuale sede di Piazza Matteotti 21. Dal 1985 al 2008, la società organizza una delle sue iniziative più longeve e identitarie: la “Bici‑passeggiata della Pace”, una classica stracittadina che ogni anno coinvolge un numero crescente di appassionati, ecologisti e amanti della natura, uniti dal simbolo del ramoscello d’ulivo, emblema di pace e fratellanza.

La Ciclistica Maddalonese si presenta oggi come una realtà radicata nel territorio, con una struttura organizzativa chiara e rappresentativa, che quest’anno è stata riconfermata:

Presidente: Pietro Delli Paoli

Pietro Delli Paoli Vicepresidente: Vinciguerra Silvestro

Vinciguerra Silvestro Segretario: Della Ventura Luca

Della Ventura Luca Cassiere: Mandato Ciro

Mandato Ciro Consiglieri: Belcore Aniello, Mandato Vincenzo, Picozzi Angelo

Questa organizzazione custodisce la memoria storica della società e ne garantisce la continuità, mantenendo vivo lo spirito originario: promuovere il ciclismo come esperienza di comunità, socialità e crescita personale, nel solco di una tradizione che dura da oltre quarant’anni.