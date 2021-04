Lo sport è vita, tra partite di calcetto e sfide a paddle!

Con il ritorno finalmente della Campania in zona gialla c’è stato anche il ritorno del calcetto, sport amato da tutti e che diverte da i più grandi fumo ad arrivare al bambino piccolo.

Una notizia che ha fatto felici non solo i ragazzini che potranno finalmente tornare a giocare con gli amici ma anche e sopratutto i vari campi sportivi chiusi ormai da mesi per via della pandemia. Neanche il tempo di tornare a lavoro che subito campi pieni tutto il giorno, troppo grande la voglia dei ragazzi di tornare a correre dietro quel pallone che tanto fa sognare.

Ecco perché lo sport è vita è fondamentale non farlo morire, non solo fa bene ma è anche un modo per divertirsi e non pensare a questo brutto periodo che purtroppo stiamo vivendo. La speranza di tutti e che non debba esserci una nuova chiusura e che gli ultimi mesi per i campi sportivi non si ripetano più. Non solo il calcetto però in questo periodo va di moda, negli ultimi mesi infatti un nuovo sport che sta intrattenendo molto persone e il Paddle, sport molto simile al tennis che può giocarsi sia in due persone sia che in 4. Negli ultimi mesi molti centri sportivi hanno deciso di dare spazio anche a questo nuovo sport.