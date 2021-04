Lo sportello al reddito con i volontari, prenota e aiuta coloro che si voglio no vaccinare

I vari volontari dello sportello al reddito stanno cercando di aiutare coloro che sono nelle abitazioni, mettendosi all’opera nella campagna informativa per la prenotazione dei vaccini anti covid, nei vari rioni popolari della città di Caserta.

Tra i vari volontari, c’ è anche Mamadou dello Sportello al Reddito che ieri ha girato per il quartiere Acquaviva.

Per ricevere aiuto nella prenotazione o per richieste per spesa, farmaci e bombole di ossigeno a domicilio per coloro che non sono in grado o non sanno prenotare o per qualsivoglia motivazione, lo sportello al reddito offre il suo supporto per effettuare la prenotazione.

LO SPORTELLO AL REDDITO PUO’ ESSERE CONTATTATO DAL LUNEDÌ AL SABATO AI SEGUENTI NUMERI: 379 1918190 oppure 379 2187996

CI SI SALVA SOLO INSIEME! UNITI SI VINCE SCONFIGGIAMO IL COVID

#casertasolidale

SOTTO IL LINK DEL SITO, LO SPORTELLO AL REDDITO E’ ANCHE SUL SOCIAL DI FACEBOOK

https://bit.ly/3dSVtwv (seguici su facebook!)