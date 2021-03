Lo Sputnik non decolla in madrepatria, ma pare essere la scelta della Campania.

Com’è possibile, mi chiedo, che un vaccino sprovvisto del via libera da parte dell’Ema, Agenzia Europea del Farmaco, arrivato solo al 7% di somministrazioni in Russia, madrepatria, sia utilizzato tranquillamente in altri paesi? Perplessi anzitutto i russi, poco convinti del vaccino Sputnik.

Ora pare che la nostra Regione, la Campania, stia seriamente valutando la possibilità di ricevere dosi del suddetto vaccino.

Non sono un virologo, nè un infettivologo, ma ritengo più che giustificato il dubbio che si insinua nella testa: perché il nostro Governatore sta optando per tale scelta?

Non ci sono certezze, non ci sono sufficienti test, non ci sono ancora le verifiche dell’Ema… perché tanta fretta dunque?

Il Covid va combattuto con i mezzi più sicuri possibili, perché la salute pubblica è al primo posto, sempre! Non possiamo permetterci il lusso di fare tentativi già dubbiosi in partenza.

Io mi rivolgo dunque al Governatore De Luca, con l’augurio anzitutto che possa risolvere presto i suoi problemi di salute in Veneto (consigliato dal nostro dott. Marfella, forse?): non facciamo passi falsi, non mettiamo ulteriormente a rischio la vita delle persone. Rifletta. Per il bene di tutti.

Questo l’interrogativo dell’ On. Antonio DEL MONACO