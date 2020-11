Lo stadio San Paolo di Napoli sarà intitolato a Maradona

Il comune di Napoli, proprietario dello stadio San Paolo di Napoli, e la squadra di calcio del Napoli, che lo gestisce durante l’anno, hanno deciso di intitolare l’impianto a Diego Armando Maradona, il più grande giocatore nella storia del Napoli, deceduto nella giornata di mercoledì 25 novembre in Argentina per un arresto cardiorespiratorio.

Lo Stadio San Paolo sarà intitolato a Maradona”, è ufficiale. Il Comune di Napoli attraverso l’assessore Alessandra Clemente, ha avanzato la proposta al Prefetto Marco Valentini per accelerare i tempi e derogare alla norma che prevede che debbano passare almeno 10 anni per la dedica. “Su indirizzo e volontà del sindaco Luigi De Magistris – dichiara Alessandra Clemente, assessore comunale alla Toponomastica a Fanpage.it – convocheremo commissione toponomastica nelle prossime ore per istruire l’iter per questo tributo di immortalità alle immortali emozioni che il campione ha dato con il suo talento sportivo al suo popolo”. Per l’intitolazione dello stadio al Pibe de Oro è solo questione di tempo, ormai.

Luigi de Magistris ha raccolto l’invito rilanciandolo sul proprio profilo Twitter: “Intitoliamo lo stadio a Diego Armando Maradona”. Un’idea che ha trovato immediatamente terreno fertile anche nella volontà del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis che vorrebbe che fossero trasmesse le immagini di Maradona durante il match che domani il Napoli giocherà contro il Rijeka in Europa League. Proprio il sindaco de Magistris ha voluto ricordare Maradona a La7 ribadendo l’intenzione di intitolare lo stadio a Diego: “Abbiamo decretato il lutto e abbiamo deciso di intitolare lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona – ha detto ancora – Napoli è unita attorno a un calciatore che ha fatto la storia della nostra città e ci ha fatto andare nel paradiso del calcio quando sembrava impossibile”. Ed ancora: “Io Diego l’ho conosciuto e ho avuto l’onore nel 2017 di dargli la cittadinanza onoraria. Nella sua genialità gli è stato perdonato tutto, è un argentino napoletano”. Come detto la gente è scesa in strada per ricordare Maradona davanti ai murales della città: “Napoli è una città che non si può contenere nei canoni ordinari figuriamoci in questi momenti. E’ zona rossa ma come fai a condannare questa gente, Napoli non può essere giudicata se non nella capacità di Maradona di unire tutti i napoletani. Lui era in grado di unirci tutti. Sono vicino allo stadio, resteranno le luci accese in un momento così buio del nostro Paese e del mondo intero”.