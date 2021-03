Lo strano caso dei centri commerciali aperti nei week end

I centri commerciali ,nonostante le varie zone e l’obbligo di chiusura nei vari week end, continuano ad aprire, come ad es. il centro commerciale APOLLO a Casapulla in provincia di Caserta,che risulta aperto in alcuni negozi nei week end giorni nei quali dovrebbe essere chiuso.

Strano anche il caso del centro commerciale Campania,il quale durante la settimana ha chiuso per alcuni giorni riaprendo tuttavia a giorni alterni e osservando almeno sino a qualche settimana fa il divieto imposto da quelli che erano gli ultimi decreti legge che imponevano la chiusura dei vari centri commerciali grandi almeno nei vari fine settimana.

Diverso il caso dell’ Iperion di via Borsellino a Caserta, il quale presenta aperto soltanto l’ipermercato Famila più qualche altro negozio come il parrucchiere e la lavanderia, ma che presenta quasi tutti i negozi al proprio chiusi