LOCK DOWN, NAZIONALE NON PROPONIBILE PER IL MINISTRO

l’EMERGENZA COVID, continua ad attanagliare un po’ tutta l’Italia, eppure tra ospedali al collasso, lock down piu’ o meno restrittivi si va avanti.

A tal proposito nonostante, un lieve calo registrato da alcuni indicatori le cifre aggiornate alla giornata di ieri parlano di 32.191 nuovi contagi sul territorio nazionale e 731 morti. Numeri che fanno tremare i polsi ma non inducono il governo a pensare a un nuovo lockdown nazionale. Sull’ipotesi di un lockdown nazionale si è espresso il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia: “Non è più riproponibile una situazione del genere. A marzo-aprile non avevamo materiale, non c’erano le mascherine e i ventilatori per adeguare le terapie intensive”, ha dichiarato Boccia nel corso dell’audizione odierna in Commissione parlamentare sottolineando come lo scenario dalla scorsa primavera sia profondamente mutato, così come le armi a disposizione dei governi per affrontare il nemico invisibile.