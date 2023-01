L’olio dei colli tifatini come risorsa per il turismo e la valorizzazione del territorio. Giovedì il convegno

MADDALONI (Caserta) – Giovedì 26 gennaio 2023 si terrà un nuovo appuntamento del 2023 della fortunata e partecipata rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» ritorno e presenza sul territorio”, II edizione, dalle ore 9 alle ore 12.30 con la presentazione di Lucia Grimaldi e le riprese Tv di Fulvio De Lucia (disponibili sul canale Youtube “Comunicando” al link http://www.youtube.com /channel/ UCX8Yn68f3CmHNct7M4TughA).

La mattinata, che rappresenta una importante location che si è distinta nel corso degli appuntamenti precedenti anche per le brillanti e coinvolgenti esibizioni dell’ORCHESTRA SINFONICA JUNIOR di Maddaloni diretta dai Maestri prof. Luigi Pascarella e Domenica Papa, sarà una Giornata straordinaria dedicata al tema “L’ulivo” e coinvolgerà pienamente i ragazzi del Convitto maddalonese e ospiti particolari.

L’apertura dei lavori avverrà nella Sala “Luigi Settembrini” ed in parallelo vi sarà l’estemporanea di disegno a cura degli allievi nel Salone .

L’Intro musicale a cura di Carmen D’Angelo al sax.

Al tavolo Giuseppe Vozza, Mariagrazia Vigliotta, Domenico Letizia, Carmine Pascarella e Michele Letizia. Modera la giornalista Lucia Grimaldi.

Le relazioni saranno introdotte dai Saluti istituzionali dott. Rocco Gervasio Rettore del Convitto.

Nel corso dell’evento il presidente, del seguente gruppo, Mariagrazia Vigliotta presenta il progetto “CONSORZIO DELL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA DEI MONTI TIFATINI”. Seguiranno l’intervento di Carmine Pascarella su “OLIO-TURISMO” con letture ad hoc a cura degli allievi del Convitto (Giuseppe Cerreto, Rita Feppo, Rosaria Voraldi, Rosaria Piscitelli, Gaetano Grisaffi).

Si prevedono diversi ospiti tra le autorità religiose e politiche, produttori, artigiani locali. Vi sarà la consegna di una piantina di ulivo alla direzione del Convitto salone. La chiusura sarà incentrata sulla presentazione disegni/allievi e a seguire la performance musicale di Carmen D’Angelo al sax.

L’occasione è gradita per un ringraziamento speciale al corpo docente e ai collaboratori e al personale tecnico del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni.

Nei prossimi giorni, e anche dopo l’evento, contributi anche fotografici e curiosità saranno disponibili nella pagina social dedicata https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera.

Dunque, non resta che rinnovare l’invito per la rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» prevista per il 26 gennaio 2023 dalle ore 9.00.

Gli organizzatori, i collaboratori e i partners (si allega al presente comunicato elenco dettagliato) ringraziano quanti interverranno.

Per aggiornamenti si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera o mail a ultimoballoinmaschera@gmail.com.