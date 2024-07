LOMBROSO E LA CRIMINALISTA ITALIANA

La criminologia, in Italia, è un campo di studi che ha radici profonde e complesse, connesse indissolubilmente alla figura di Cesare Lombroso. La fusione tra la criminalistica italiana e l’eredità di Lombroso ha avuto un impatto significativo sulla società, influenzando sia la percezione del crimine che le metodologie di indagine criminale.

L’eredità di Cesare Lombroso

Cesare Lombroso, medico e criminologo nato a Verona nel 1835, è considerato il padre della criminologia moderna. Il suo approccio, noto come “antropologia criminale”, postulava che il comportamento criminale fosse innato e identificabile attraverso caratteristiche fisiche specifiche. Secondo Lombroso, i criminali potevano essere riconosciuti per tratti somatici peculiari, come anomalie craniche, asimmetrie facciali e altre irregolarità fisiche.

Questa teoria, sebbene ora ampiamente discreditata, ha avuto un’influenza duratura sul modo in cui la società percepisce i criminali. Lombroso credeva che i criminali fossero una sorta di “atavismo”, una regressione a uno stato primitivo dell’umanità. Le sue idee erano supportate da studi empirici che includevano misurazioni e osservazioni di migliaia di detenuti. Tuttavia, il suo approccio è stato criticato per il determinismo biologico e per il rischio di stigmatizzare individui sulla base dell’aspetto fisico.

La criminalistica italiana

La criminalistica, che è lo studio delle tecniche scientifiche di investigazione criminale, in Italia ha fatto notevoli progressi dall’epoca di Lombroso. Essa comprende una vasta gamma di discipline, tra cui la biologia forense, la chimica, la fisica, e le scienze comportamentali. L’integrazione di queste discipline ha permesso di sviluppare metodologie di indagine sempre più sofisticate e precise.

Uno dei principali avanzamenti nella criminalistica italiana è stato l’uso della tecnologia per analisi forensi, come la balistica, l’analisi delle tracce di DNA e le impronte digitali. Questi strumenti hanno rivoluzionato la capacità delle forze dell’ordine di risolvere i crimini e di assicurare alla giustizia i colpevoli con prove scientifiche inconfutabili. Questo approccio scientifico alla criminalistica ha permesso di superare molte delle limitazioni e delle teorie errate del passato, tra cui quelle di Lombroso.

L’impatto sulla società

L’influenza di Lombroso sulla criminologia italiana e mondiale ha avuto effetti ambivalenti sulla società. Da un lato, ha aperto la strada a uno studio più sistematico del crimine e dei criminali, contribuendo alla professionalizzazione delle indagini criminali. Dall’altro, le sue teorie hanno contribuito a consolidare stereotipi e pregiudizi che hanno portato a discriminazioni ingiuste.

Oggi, la criminalistica moderna in Italia cerca di bilanciare l’eredità di Lombroso con un approccio più etico e scientifico. Gli investigatori e i criminologi italiani si concentrano maggiormente sull’analisi comportamentale e sulle circostanze socio-economiche che possono portare alla criminalità, piuttosto che su determinismi biologici.

La società odierna, influenzata dalle nuove scoperte della criminalistica, ha una maggiore consapevolezza dell’importanza della prevenzione del crimine attraverso interventi sociali e politiche inclusive. Questo rappresenta un progresso significativo rispetto alla visione di Lombroso, focalizzata su una presunta inevitabilità biologica del comportamento criminale.

La fusione tra la criminalistica italiana e l’eredità di Cesare Lombroso rappresenta una complessa dinamica tra passato e presente. Mentre le teorie di Lombroso hanno avuto un impatto duraturo e controverso, la moderna criminalistica italiana ha saputo evolversi, adottando approcci scientifici e etici che promuovono una comprensione più completa e umana del crimine. Questo progresso non solo migliora l’efficacia delle indagini criminali, ma contribuisce anche a una società più giusta e inclusiva.