L’on. Del Monaco difende l’operato e le misure adottate dal governo Conte

Pandemia, Natale, DPCM: l’ingiusta e pericolosa guerra contro il Governo.

Provo un forte senso di sconforto misto a indignazione davanti all’accanimento gratuito e quotidiano contro l’operato del Governo Conte.

Siamo precipitati in un’inedita atmosfera natalizia con la costante spina nel fianco di una pandemia che tarda ad arrestarsi; circondati di luci colorate che a stento riescono a rallegrare i cuori e le menti… La vita va celebrata, le feste vanno onorate, ma quest’anno tutto è più difficile.

Non sembra difficile invece inveire e protestare contro le decisioni istituzionali, trovare pretesti per giudicare, motivi per denigrare un uomo che sta facendo di tutto, insieme alla compagine governativa, per trovare soluzioni e non fare crollare nel baratro il Paese!

In quel baratro che Renzi sembra invece voler trascinare l’Italia; in una crisi insostenibile che invece sembra voler causare l’opposizione! Quella stessa opposizione che non sa decidere e si ridicolizza: Europa sì, Europa no, chiudere tutto, aprire tutto…insomma dipende dalle decisioni del Governo: basta dire l’esatto contrario e il caos è fatto.

A chi giova questo atteggiamento?

Beh, probabilmente a parecchi, ma di certo non al Paese: un governo Draghi metterebbe tutti loro d’accordo, invitandoli a “tarallucci e vino”, come si suol dire. Potrebbero finalmente fare dei tanti soldini stanziati un bel business, riallacciare intese, favoritismi…

Tutto ciò che il M5S osteggia da sempre, in pratica. Ecco il vero motivo di tanta premura: siamo noi a disturbare i loro piani, siamo noi a rompere le uova nel paniere, a scoprire le carte dei loro loschi giochi.

È una politica che abbiamo promesso da subito di combattere per dare spazio alla legalità, alla giustizia e alla trasparenza, a favore dell’unica cosa che conta davvero: il bene del Paese e della gente onesta.

Dall’Inghilterra arrivano notizie allarmanti di una nuova mutazione del virus…e in Italia si continua ostinatamente a fare muro, ad alzare la voce, a criticare!

La pandemia, e tutto ciò che ha comportato, dovrebbe farci riflettere…dovrebbe illuminare le coscienze, soprattutto in questo periodo in cui in tanti non potranno più riabbracciare i propri cari e trascorrere feste serene.

Siate giudiziosi, siate clementi e abbiate fede. Stiamo attraversando prove difficili e solo uniti saremo in grado di superarle.

On. Antonio DEL MONACO