L’on Del Monaco sconcertato per le decisioni prese per Verdini

Una scarcerazione “momentanea” senza senso. Di nuovo.

Pare che, a causa dei numerosi contagi da Covid al Rebibbia, sia stata concessa una breve vacanza a qualcuno.

Ebbene sì, Denis Verdini, dopo soli tre mesi di carcere, torna tra i suoi cari a Firenze. Come se non fosse possibile un trasferimento in altro penitenziario!

Il suo stato di salute, dicono, non gli permette di convivere a stretto contatto con i contagiati dal Covid…

Stiamo davvero rasentando il ridicolo.

Per coloro (sconosciuti) che hanno commesso reati minori pare non siano contemplati “permessi” del genere, mentre per un ex senatore tutto risulta più fattibile.

Resto davvero basito all’ennesima concessione dei domiciliari a personaggi di tal fatta. Non è ammissibile!

Soluzioni alternative alla detenzione “rischiosa” ve ne sono, ma non comprendono “minivacanze” a casa: ritengo scelte del genere assai più pericolose di un contagio.

E non mi riferisco alla salute.