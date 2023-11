L’onorevole Caramiello, M5S, si batte per la tutela ed il benessere di tutti gli animali.

L’onorevole Alessandro Caramiello, in quota M5S, sta portando avanti un importante battaglia in difesa degli animali.

Sappiamo quante sofferenze sono costretti a subire tanti animali d’allevamento, ogni giorno, all’interno della filiera industriale.

Motivo per cui il deputato, originario di Portici, si è unito nella battaglia in difesa del macello dei pulcini maschi.

A partire dal 31 dicembre 2026 questa barbarie avra fine.

In merito Caramiello si è così espresso: “ Per noi è fondamentale tutelare il benessere degli animali. Abbiamo messo fine alla barbarie che avviene nella produzione di uova.

Grazie al movimento5stelle a breve si porrà fine a questa pratica crudele.”