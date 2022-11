L’opposizione chiede la convocazione di un consiglio comunale sul collettore ex Casmez

Stamattina i consiglieri comunali Gaetana Crisci, Aniello Amoroso, Alessandra Vigliotti, Tina Santo e Angelo Tenneriello hanno protocollato la richiesta di convocazione di un consiglio comunale straordinario con oggetto: “Criticità legate alle esondazioni del Collettore Ex Casmez”. Hanno altresì chiesto al Presidente del Consiglio di convocare la Conferenza dei Capigruppo finalizzata alla definizione di un ordine del giorno condiviso da portare in discussione ed eventualmente approvare all’unanimità ed inviarlo all’attenzione degli enti sovracomunali competenti per materia. Nella stessa missiva hanno altresì chiesto, qualora rientrasse nelle sue prerogative, di estendere la discussione e la facoltà di intervento nella pubblica seduta, ai consiglieri regionali, ai parlamentari e a quanti nel corso di questa legislatura, si sono interessati della problematica. L’intenzione dei firmatari resta quella di portare un disastroso e atavico problema in consiglio comunale, perché unico luogo istituzionale idoneo al confronto, alla sintesi, alla denuncia, alla condivisione di intenti da portare all’attenzione della Regione Campania, che ad oggi fatica a trovare le risorse per un intervento risolutivo e che lascia il territorio da oltre trenta anni abbandonato a se stesso. È appena il caso di ricordare che ad oggi non esiste per le aree puntualmente interessate dal fenomeno delle esondazioni un piano di emergenza ed evacuazione. È appena il caso di ricordare che le acque nere che invadono il nostro territorio rappresentano un problema igienico – sanitario non di poco conto. È appena il caso di ricordare che dopo le esondazioni viene vietata la commercializzazione la coltivazione dei prodotti agricoli sui terreni alluvionati, con ulteriori disagi in danno ai privati. L’intenzione che muove i firmatari è quella di riportare al centro della discussione politica un problema che non ha ancora avuto risoluzione e per il quale, allo stato attuale, non vengono garantiti interventi immediati e / o transitori.

Questo il comunicato a firma dei consiglieri

Gaetana Crisci

Aniello Amoroso

Vigliotti Alessandra

Tina Santo

Angelo Tenneriello