L’orchestra del teatro Ricciardi presenta un crescendo di armonie

La “Teatro Ricciardi Heart Sound Orchestra” compie cinque anni e per l’occasione ci sarà un evento speciale al teatro capuano. “Un crescendo di Armonie” è il titolo del concerto sinfonico che – sabato 25 novembre alle ore 20.30- celebra gli anni di attività dell’orchestra formata da giovani artisti provenienti da tutta la Campania. Il programma prevede un “Concerto per pianoforte e orchestra, K488” di W. A. Mozart, interpretato dal M° Roberta Menditto e il “Bolero” di M. Ravel, con la direzione dell’orchestra affidata al direttore stabile M° Domenico Rocco. La formazione nata nel 2018 unisce il talento di musicisti, appassionati, studenti, amatori e professionisti con un’attività nata per esercitare le prime produzioni musicali grazie ad un’idea promossa da Gianmaria Modugno, direttore del Ricciardi.

<< L’attività dell’orchestra non si è mai fermata, nemmeno durante il periodo del Covid – dice il maestro Rocco – durante il quale siamo stati impegnati in produzioni musicali digitali tramite collegamenti a distanza, spinti sempre dal desiderio di migliorare la nostra offerta artistica. È in questo clima che Gianmaria, dopo averne apprezzato le qualità e le potenzialità, ha inserito entusiasticamente l’orchestra nell’ambito di un ambizioso progetto culturale>>. L’orchestra è cresciuta negli anni grazie alle audizioni annuali, alle attività di studio e concertazione, agli eventi e le produzioni, come la registrazione delle colonne sonore del primo cortometraggio prodotto dal Ricciardi, “Il Berretto di Squille” di Gaetano Cucciardi.