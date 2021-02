L’ORDINANZA DI DE LUCA, NESSUNA CELEBRAZIONE IN PIAZZA PER CARNEVALE

E’ stata emanata un’altra ordinanza da parte del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questo in sostanza ciò che è stato vietato per fronteggiare la pandemia del covid in vista di quello che è il prossimo carnevale.

Stop a feste, eventi, cortei e manifestazioni a Carnevale. Nessuna sfilata delle maschere in Campania. Vietate anche le feste di Carnevale private a casa. Il governatore Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza sulla festa del martedì grasso, che quest’anno ricade il 16 febbraio, vietando qualsiasi manifestazione che possa contribuire a creare assembramenti e ad aumentare, quindi, il rischio di contagio da Coronavirus.

La Regione Campania, dunque vieta “feste e di ogni altra forma di aggregazione – in luoghi pubblici e privati, all’aperto e al chiuso – nonché di cortei ed altre manifestazioni di qualsiasi forma, connesse al Carnevale”. Invitando i Sindaci ad “inibire l’accesso alle piazze e ai luoghi tradizionalmente destinati ad iniziative connesse al Carnevale, fatto salvo il transito per l’ingresso agli esercizi e servizi ivi insistenti”.“

Ma cosa contiene l’ordinanza, o cosa ci sta scritto nell’ordinanza di De Luca,? Cerchiamo di spiegarlo in breve e molto semplicemente – “Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania, con decorrenza immediata e fino a tutto il giorno 16 febbraio 2021:

è fatto divieto di feste e di ogni altra forma di aggregazione – in luoghi pubblici e privati, all’aperto e al chiuso – nonché di cortei ed altre manifestazioni di qualsiasi forma, connesse al Carnevale;

si invitano i Sindaci ad inibire l’accesso alle piazze e ai luoghi tradizionalmente destinati ad iniziative connesse al Carnevale, fatto salvo il transito per l’ingresso agli esercizi e servizi ivi insistenti.

In conformità alle Conclusioni del Report settimanale 39 – Sintesi nazionale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute-Istituto Superiore della Sanità: