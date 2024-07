E’ stato firmato a Palazzo Santa Lucia, sede centrale della Giunta Regionale della Campania, il contratto di locazione della nuova sede dell’Ordine dei giornalisti della Campania.

La nuova sede sarà ubicata in via Partenope, a Napoli, in un appartamento della Regione Campania.

Il trasferimento dovrebbe avvenire per la fine di luglio 2024.