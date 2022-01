L’ospedale chiama la famiglia per annunciarne la morte, ma lei è viva

Casal di Principe. Una spiacevole disavventura per una famiglia di via Tintoretto, alle spalle dell’ex cinema.

Ieri mattina, infatti, è stato comunicato il decesso della signora Agnese Grimaldi, di 52 anni, dal Covid Hospital di Maddaloni ai familiari della donna che, distrutti dal dolore, hanno organizzato i funerali per questa mattina alle 11.30.

La ditta funebre ha stampato i manifesti per affiggerli in città, ma interfacciatisi col Covid Hospital di Maddaloni, hanno scoperto che si trattava di un errore: la signora Agnese, infatti, non era morta. Grande sollievo per la famiglia ma anche tanta rabbia, per il grave equivoco.

Il dolore per la perdita, durato circa 5 ore, tra la “falsa” morte e la comunicazione reale, ha fatto infuriare i parenti che stanno valutando la possibilità di presentare denuncia per il danno subìto.

Intanto le condizioni della cinquantaduenne sembrano essere stabili, e continua la sua lotta contro il Covid. Ci auguriamo che la signora guarisca quanto prima e venga presto dimessa, per poter sorridere con i cari di questa strana vicenda