L’ospedale di Maddaloni torna al centro del dibattito politico. Chiesta la revisione del Piano Sanitario

Ripristino del Presidio Ospedaliero di Maddaloni – Il comunicato dell’ex assessore Vincenzo Bove

Il 13 febbraio 2021, alle ore 11,30, presso la sala Giunta del Comune di Maddaloni si è tenuto un incontro con il Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, ON. Vicenzo Alaia, per affrontare la Problematica della Sanità a Maddaloni. Erano presenti il Consigliere Regionale, Vincenzo Santangelo, il Sindaco Andrea De Filippo, il Consigliere Provinciale Angelo Campolattano e alcuni Consiglieri Comunali e Assessori. Grande soddisfazione di Vincenzo Bove, leader del Movimento Politico Uniti per Maddaloni, perché si è aperta la discussione sulla possibilità di ripristinare la funzionalità del Presidio Ospedaliero dopo la parentesi emergenziale causata dal COVID_19. Il Sindaco ha illustrato il percorso avvenuto sulla conversione temporanea del Presidio Ospedaliero in Covid-Hospital con la promessa che, una volta terminata l’emergenza, si sarebbe rispristinato il Presidio, tenendo in considerazione delle somme di circa 3 milioni di Euro servite per la ristrutturazione degli edifici e per l’acquisto di nuove attrezzature. Durante l’incontro si è chiesta la revisione del Piano Sanitario Regionale perché si riprendesse in considerazione la possibilità di convertire la struttura da PSA Attivo a DEA di 1 Livello, per i requisiti già in possesso. Si è ribadito che la funzionalità del Presidio Ospedaliero non è fine solo agli abitanti della città di Maddaloni ma a circa 200.000 cittadini, sia del Distretto 13 che della Valle di Suessola, fino ad Arpaia e dell’Hinterland Napoletano. Vincenzo Bove ha fatto presente che a Maddaloni la Sanità è deficitaria nei livelli minimi di assistenza sia per l’assenza di un Pronto Soccorso Attivo che per la carenza di posti letto negli Ospedali del territorio, nonché per le lunghe liste di attesa per prestazioni Specialistiche presso il Distretto 13 dovute alla chiusura del Presidio Ospedaliero, con conseguente aggravio sulla salute dei cittadini. Il Presidente, dopo aver relazionato sulla problematica della Sanità sul Territorio Regionale, si è redo disponibile a reperire tutta la documentazione inerente il Presidio Ospedaliero di Maddaloni per iniziare un percorso teso a migliorare le prestazioni Sanitarie dei cittadini in questo territorio.