Lotta ai cumuli di rifiuti. I cittadini civili si ribellano

Maddaloni – La raccolta differenziata dovrebbe essere la normalità, ma a Maddaloni una buona percentuale di cittadini fatica ancora a rispettare regole e calendario di conferimento, ritenendo che la strada sia il luogo preposto al deposito di tutto quello che in casa diventa rifiuto o non serve più. L’attuale amministrazione comunale ha emanato negli anni ordinanze per regolamentare il conferimento dei rifiuti, ultima in ordine di tempo quella relativa all’abolizione dei sacchi neri. Da un mese a questa parte, in sinergia con la ditta che si occupa della raccolta rifiuti, la Velia Ambiente, è partita una nuova campagna informativa e di sensibilizzazione, in occasione del cambio di calendario e delle modalità della raccolta porta a porta entrato in vigore dal 16 ottobre. Gazebi, volantini e distribuzione dei mastelli a TUTTI non fanno desistere uno zoccolo duro di incivili che insiste a voler fare a modo proprio e a lasciare cumuli di sacchetti contenenti rifiuti di varia natura quando e dove vogliono.

Finalmente però anche i cittadini di nome e di fatto, che rispettano le regole, ed auspicano di vivere in una città normalmente pulita, si stanno ribellando denunciando situazioni non conformi e non solo.

Nel centro storico si sono auto organizzati con dei cartelli self- made per scongiurare il deposito dei sacchetti selvaggi e la disseminazione altrettanto selvaggia di deiezioni canine. Anche per questo ci sono contenitori appositi installati in città, ma anche questi non vengono individuati da tutti i proprietari di cani. E anche per questo a supporto in qualche strada del centro storico sono spuntati cartelli di divieto.

Intanto all’ecosportello sta continuando la distribuzione di sacchetti e mastelli secondo l’ordine alfabetico, che proseguirà fino ai primi di novembre. Questo mese è di transizione e passaggio alla nuova modalità che andra a regime definitivamente allorquando tutti saranno in possesso dei sacchetti e dei mastelli per il deposito dei rifiuti porta a porta oltre che dei bidoni condominiali.