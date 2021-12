Lotta alla illegalità nel terzo settore

Le indagini e le perquisizioni di questi giorni da parte della Polizia e della Magistratura hanno fatto

ritornare d’attualità una inchiesta sull’infiltrazione del clan dei Casalesi nelle cooperative sociali del

Casertano, tra le quali quelle che gestiscono comunità per minori. Come ha sottolineato

Rosaria

Capacchione su Fanpage, si tratta di una indagine delicatissima, che ha portato nel mirino della

Procura della Repubblica di Napoli rappresentanti legali di società, dipendenti e dirigenti comunali,

un sindaco e otto società del Terzo Settore attive tra le province di Napoli e Caserta. Tutto viene

passato al setaccio, al fine di ricostruire rapporti, connessioni e collegamenti che potrebbero

svelare come, per quanto indirettamente, la camorra casertana abbia messo le mani anche sul

Terzo Settore e in un mondo così delicato come quello dei minorenni in affido.

Alcuni amministratori e figure di spicco della vita politica locale (come il sindaco di Sparanise, una

ex assessore dell comune di Caserta) sono coinvolti. Stavolta il dato più inquietante sta nel

coinvolgimento di realtà sociali come quelle del terzo settore (alcune delle quali aderentia anche a

reti nazionali della cooperazione). Infatti, dalle indagini (avviate già alcuni anni fa), che mirano a

ricostruire gli ultimi 20 anni di gestione del Terzo Settore nel Casertano, emerge che molti operatori

per minori risultano legati alla famiglia Del Vecchio, a sua volta coinvolto in inchieste dell’antimafia

sui Casalesi. Da qui discende l’ipotesi degli inquirenti: le cooperative, attraverso i Del Vecchio,

potrebbero avere costituito uno dei canali di riciclaggio del cartello camorristico, che avrebbe

investito i profitti delle attività illecite nelle comunità per recupero dei minori. Uno

scenario paradossale, su cui aveva aperto uno squarcio già

Fanpage.it nel 2018 e nel 2019: un gruppo di cooperative sociali faceva capo a familiari di primissimo piano dei Casalesi. In particolare,

c’erano rapporti, oltre che con Carlo Del Vecchio, anche con Francesco Schiavone “Cicciariello”,

cugino e omonimo del boss chiamato Sandokan e come lui condannato all’ergastolo e detenuto al

41 bis, e con varie persone della famiglia Zagaria. Ed erano proprio quelle cooperative che

gestivano le carceri minorili private, ovvero che case di accoglienza che ospitano i giovani detenuti.

Di fronte a

questo scenario occorre riprendere una iniziativa sui temi della legalità in pronvicia di Caserta, a

partire dalle forze del volontariato e del terzo settore, insieme con quelle del sindacato e del

mondo delle imprese. A tal fine è quanto mai opportuna la nota di denuncia già diffusa dal

Comnitato don Diana e Libera Provinciale, in cui si ribadisce che “

Quanto emerge dall’inchiesta

giudiziaria della Squadra mobile di Caserta restituisce uno spaccato agghiacciante, con un ruolo di

primo piano ricoperto dalla camorra casalese e dal suo potere infiltrante nella pubblica

amministrazione

”. Per questo motivo tutte le forze realmente impegnate nella costruzione di un

vero welfare sociale devono continuare a denunciare lo scempio che si perpetua da decenni di

appalti e affidamenti destinati sempre agli stessi soggetti, criminali e truffaldini che hanno scelto di​