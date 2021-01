Lotta contro la violenza sulle donne, Di Crescenzo, eroe casertano, ottiene un altro riconoscimento

Nonostante gli eventi sono tutti fermi al palo e rimandati a data da definire, il coach della Boxing Maddaloni, Clemente Di Crescenzo, ottiene un altro riconoscimento importante da parte dell’associazione “Imma Stile Eventi”, capitanata da Imma Petrillo, delegata Us Acli Benevento.

Un riconoscimento che fa eco a quelli già ottenuti da Di Crescenzo a San Lorenzello, Cusano Mutri, Gioia Sannitica, Amorosi per il suo impegno riguardo la tematica succitata e per un evento in particolare accaduto a Maddaloni, quando il coach fu protagonista per aver difeso una signora di Montesarchio ed il suo figlioletto che in quella circostanza furono accerchiati da alcuni lavavetri che volevano aggredirla.

Di Crescenzo, mentre scorse settimane ha inaugurato a Caserta la panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Proprio nella città di Caserta, Clemente è operativo con il suo sportello antiviolenza in via Alois in collaborazione con “Spazio Donna”

“Ringrazio le amministrazioni comunali e le associazioni che hanno riconosciuto il mio impegno – afferma il maestro di Boxe – Spero che queste iniziative possano dare risalto a questa tematica che, purtroppo, prende piede sempre di più e che, con i vari lockdown, è aumentata in maniera esponenziale. La pandemia ha solo rimandato tanti impegni previsti, ma quando i tempi saranno migliori, torneremo a sensibilizzare le persone proseguendo con i nostri impegni”.