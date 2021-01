Lotteria Italia : 3 biglietti da 25,000 Euro venduti nel casertano

Sono state effettuate le estrazioni per quel che concerne la lotteria Italia 2020.

Alcuni biglietti sono stati proprio sorteggiati ed estratti nel casertani con 3 biglietti vincenti e delle vincite anche considerevoli pari a 25mila euro. Ecco più nel dettaglio quello che è accaduto: i fortunati hanno acquistato i tagliandi a San Nicola la Strada (biglietto G 029084), Teano (A 122722) e Villa di Briano (M 339462.

I biglietti vincenti, per coloro che devono riscuotere i premi precisa l’agenzia Agimeg, devono essere presentati integri ed in originale (sono quindi escluse copie di ogni tipo anche se autenticate) presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l’Ufficio Premi di “Lotterie Nazionali s.r.l.”, viale del Campo Boario, 56/D, 00153 Roma. Il biglietto può anche essere spedito al suddetto Ufficio, a mezzo di raccomandata A/R, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta (assegno circolare, bonifico bancario o postale). In caso di biglietto acquistato online, la richiesta di pagamento deve essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco, tramite il quale è stato acquistato il biglietto.