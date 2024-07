LUBRANO UCCISO PER VENDETTA

Pignataro Maggiore – La prima sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Vito Di Nicola, ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Enrico Martinelli, riconosciuto come uno dei mandanti dell’omicidio di Raffaele Lubrano, figlio del capoclan Vincenzo Lubrano. Il delitto avvenne a Pignataro Maggiore il 14 novembre 2002.

Enrico Martinelli, affiliato al clan dei Casalesi, era stato accusato di aver orchestrato l’assassinio di Raffaele Lubrano in collaborazione con altri affiliati e capiclan. Il giovane Lubrano fu crivellato da numerosi colpi di pistola calibro 9×21 e di fucile, in un’azione di vendetta per l’omicidio di Emilio Martinelli, fratello di Enrico, avvenuto per mano dello stesso Raffaele Lubrano. Enrico Martinelli, in un precedente giudizio con rito abbreviato, era stato assolto per l’omicidio del fratello.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dai legali di Martinelli, confermando la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Napoli. La decisione si basa sull’innovazione dell’istruttoria dibattimentale derivante dalle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia. Le testimonianze di pentiti come Raffaele Piccolo, Francesco Zagaria, Antonio Iovine e Antonio Abbate hanno permesso di delineare chiaramente il coinvolgimento di Enrico Martinelli nell’assassinio di Raffaele Lubrano.

Questa conferma rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro la criminalità organizzata nella regione, evidenziando l’importanza delle testimonianze dei collaboratori di giustizia nel portare alla luce i complessi intrecci e le dinamiche interne dei clan mafiosi.

La sentenza della Cassazione non solo ribadisce la colpevolezza di Enrico Martinelli, ma sottolinea anche l’efficacia del sistema giudiziario nel perseguire la giustizia, nonostante le difficoltà legate alla lotta contro organizzazioni criminali strutturate e pericolose come il clan dei Casalesi.