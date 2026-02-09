Luca Trapanese racconta la sua “Storia di una famiglia imperfetta”

Mercoledì 11 febbraio ore 18.30, al Circolo dei lettori di Capua e Mater bistrot – Cose d’Interni Libri

Luca Trapanese ritorna a Capua per presentare il nuovo libro edito da Salani, “Storia di una famiglia imperfetta” .

Con una scrittura limpida e profonda, Trapanese racconta la propria storia di padre e di figlio, ricordandoci che l’amore non ha bisogno di leggi per essere vero e che i legami autentici continuano a vivere anche nell’assenza.

A dialogare con l’autore Daniela De Rosa.

Luca Trapanese ex assessore alle politiche sociali del comune di Napoli e ora consigliere della Regione Campania, vicepresidente del Consiglio regionale, è autore di diversi libri in cui ha raccontato la scelta di adottare, nel 2018, sua figlia Alba, una bambina con sindrome di Down. Lui stesso è stato adottato, però da adulto, decidendo insieme all’amica Florinda Fella di diventare famiglia. Florinda negli anni Ottanta aveva a sua volta accolto Francesco, un bambino con un ritardo cognitivo. Nel suo nuovo libro, Storia di una famiglia imperfetta (Salani), Trapanese scrive dell’antica casa dei Fella in Lucania, che alla morte di Francesco e Florinda è andato a chiudere e vendere, portando con sé i ricordi e un’idea di amore che va ben oltre il DNA. Qui, Florinda, la sua madre adottiva, diventa una figura centrale, un secondo perno narrativo accanto ad Alba.

L’appuntamento è in collaborazione con Siamo Noi.