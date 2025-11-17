Luci D’Artista, undicimila posti in più sui treni regionali.

Come già scritto è iniziata la manifestazione Luci D’artista di salerno, quest’anno giunta alla ventesima edizione. Trenitalia darà il suo contributo a quanti vorranno visitare Salerno fino al 6 gennaio, aumentando le corse dei treni regionali su alcune tratte regionali. In particolare fino al 6 gennaio 2026, saranno attive 18 corse in più nei weekend e il 5 e 6 gennaio 2026. Le linee interessate saranno: Salerno-Arechi, Salerno-Napoli Campi Flegrei e Salerno-Caserta per un totale di 11mila posti aggiuntivi, 10 corse aggiuntive sulla linea metropolitana Salerno – Arechi, 3 sulla tratta Salerno – Napoli Campi Flegrei e 5 sulla tratta Salerno – Caserta. L’iniziativa è frutto di un accordo tra Trenitalia, Regione Campania e Comune di Salerno, e produrrà un aumento delle corse regionali e metropolitane tutti i weekend, nonché nei giorni 5 e 6 gennaio 2026, al fine di favorire l’afflusso e il deflusso del pubblico, garantire collegamenti più agevoli con le province di Napoli e Caserta. Inoltre, come già sperimentato con successo negli anni precedenti, saranno incrementati i posti a bordo dei collegamenti metropolitani Salerno – Arechi nella fascia pomeridiana con oltre 5mila posti aggiuntivi. Sarà consentito l’accesso a bordo esclusivamente ai possessori di regolare titolo di viaggio, che dovrà essere esibito al personale di Assistenza. In collaborazione con la Security e con la Polfer, i passeggeri saranno indirizzati verso le banchine corrette per i treni in partenza. Si consiglia di raggiungere per tempo la stazione di Salerno, in considerazione del prevedibile maggiore afflusso di pubblico e delle operazioni di controllo ai varchi. I biglietti sono disponibili sui normali canali di acquisto Trenitalia, che sono già aggiornati. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com, sull’App Trenitalia, oltre che presso le biglietterie e i self-service delle stazioni ferroviarie.