Prende vita lo spettacolo teatrale ‘L’AMOUR FOU’, in memoria di Yves Saint Laurent, da sabato 24 gennaio a domenica 1 febbraio è in scena al Teatro TRAM (via Port’Alba 30), Napoli.
Pierre Bergè, nella sue lettere scritte nell’arco di un anno, si immerge nei sofferti ricordi per evocare miserie, dolori e glorie passate di una personalità eclettica come quella del suo compagno Yves Saint Laurent, il più famoso stilista francese della seconda metà del Novecento, inventore del prèt- à- porter femminile, amico del ’68, figlio di colonialisti, divenuto direttore della maison Dior già alla tenera età di diciotto anni. Pierre accende i riflettori sul genio dell’haute- couture traviato dall’alcol e dalla droga, dall’esasperazione prodotta dalla solitudine, nonostante ‘l’amore pazzo’ che per cinquant’anni di vita ha permesso ai due di diventare i più famosi collezionisti d’arte del nuovo millennio.
“L’Amour Fou” nasce dalle lettere che Pierre Bergé scrisse dopo la morte del suo compagno, lo stilista Yves Saint Laurent, per raccontare le luci e le ombre del mondo della moda, al di là dello splendore della ribalta. Dopo la scomparsa dello stilista, Bergé tenta di evocare grandezze e miserie dell’uomo e dell’artista in una dimensione insieme evocativa e concreta, ambientata in una casa ormai svuotata delle settecentotrentatré opere d’arte accumulate nel corso della loro vita, da Picasso a Braque, da Matisse a Van Gogh. Pierre Bergé ripercorre il modo in cui le scelte stilistiche e artistiche di Yves Saint Laurent abbiano contribuito a definire l’abito della donna contemporanea. Yves Saint Laurent offrì alle donne il potere, rendendole protagoniste della seconda metà del Novecento. Attraversando temi complessi quali la droga, l’omosessualità e il colonialismo, Pierre Bergé ci ricorda come, oltre la sfera del lusso, esista una dimensione fragile e profondamente umana, spesso invisibile allo sguardo del pubblico”, ha dichiarato Marco Sgamato regista di ‘L’Amour Fou’. Ecco quindi che le luci e le ombre del mondo della moda sono intensamente riproposte nello spettacolo teatrale ‘L’AMOUR FOU’, scritto e diretto da Marco Sgamato. L’opera è con Gianni Caputo, Rosalba Funiciello e Bruna Latino Quirto. L’assistente alla regia è Marco Santillo, le musiche di Giuseppe Sgamato e i costumi di Liliana Castiello. La produzione è di Piccola città teatro.
Orari degli spettacoli:
Venerdì ore 21.00
Sabato ore 20.00
Domenica ore 18.00
Biglietti:
intero € 13,00
ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)
studenti € 9,00
Card: 4 spettacoli a scelta: € 36; 8 spettacoli a scelta: € 64
Info e prenotazioni: whatsapp 342 1785 930 – email tram.biglietteria@gmail.com
Per maggiori informazioni: tram.stampa@gmail.com 342 1785930