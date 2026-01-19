“L’Amour Fou” nasce dalle lettere che Pierre Bergé scrisse dopo la morte del suo compagno, lo stilista Yves Saint Laurent, per raccontare le luci e le ombre del mondo della moda, al di là dello splendore della ribalta. Dopo la scomparsa dello stilista, Bergé tenta di evocare grandezze e miserie dell’uomo e dell’artista in una dimensione insieme evocativa e concreta, ambientata in una casa ormai svuotata delle settecentotrentatré opere d’arte accumulate nel corso della loro vita, da Picasso a Braque, da Matisse a Van Gogh. Pierre Bergé ripercorre il modo in cui le scelte stilistiche e artistiche di Yves Saint Laurent abbiano contribuito a definire l’abito della donna contemporanea. Yves Saint Laurent offrì alle donne il potere, rendendole protagoniste della seconda metà del Novecento. Attraversando temi complessi quali la droga, l’omosessualità e il colonialismo, Pierre Bergé ci ricorda come, oltre la sfera del lusso, esista una dimensione fragile e profondamente umana, spesso invisibile allo sguardo del pubblico”, ha dichiarato Marco Sgamato regista di ‘L’Amour Fou’. Ecco quindi che le luci e le ombre del mondo della moda sono intensamente riproposte nello spettacolo teatrale ‘L’AMOUR FOU’, scritto e diretto da Marco Sgamato. L’opera è con Gianni Caputo, Rosalba Funiciello e Bruna Latino Quirto. L’assistente alla regia è Marco Santillo, le musiche di Giuseppe Sgamato e i costumi di Liliana Castiello. La produzione è di Piccola città teatro.

Orari degli spettacoli:

Venerdì ore 21.00

Sabato ore 20.00

Domenica ore 18.00

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)

studenti € 9,00

Card: 4 spettacoli a scelta: € 36; 8 spettacoli a scelta: € 64

Info e prenotazioni: whatsapp 342 1785 930 – email tram.biglietteria@gmail.com