L’UCOII esprime profonda solidarietà al Patriarca Pizzaballa

L’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (UCOII) esprime profonda indignazione e piena

solidarietà al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, e al Custode

dei Luoghi Sacri in Terra Santa, padre Francesco Ielpo, ai quali la polizia israeliana ha impedito

stamattina di raggiungere la Basilica del Santo Sepolcro per celebrare la Messa della Domenica

delle Palme.

È la prima volta da secoli che ai massimi rappresentanti della Chiesa Cattolica in Terra Santa

viene negato l’accesso al più sacro dei luoghi di culto cristiani. Un atto grave e senza precedenti,

che il Patriarcato Latino ha giustamente definito “una misura manifestamente irragionevole e

sproporzionata” e “un’estrema violazione dei principi fondamentali di libertà di culto e rispetto

dello Status Quo”.

«Siamo profondamente vicini ai nostri fratelli e sorelle del mondo cristiano

in questo momento di dolore», dichiara il Presidente UCOII Yassine Baradai.

«Quanto accaduto oggi al Santo Sepolcro ci ferisce come ferisce ogni credente, di

qualunque fede. Gerusalemme è la città dove le nostre tradizioni spirituali si incontrano,

e quando si impedisce a un uomo di fede di pregare in un luogo sacro, è la dignità di tutta

l’umanità ad essere calpestata. Noi musulmani viviamo questa stessa sofferenza alla

Moschea di Al-Aqsa, dove da anni i fedeli subiscono restrizioni e violazioni del diritto al

culto. È un dolore che ci unisce, e per il quale facciamo appello comune alla comunità

internazionale: la difesa della libertà religiosa a Gerusalemme è una causa che ci vede

insieme.»

L’UCOII si unisce alla voce di Papa Leone XIV, che proprio oggi nell’omelia della Domenica delle

Palme ha dichiarato: “Siamo più che mai vicini con la preghiera ai cristiani del Medio Oriente,

che soffrono le conseguenze di un conflitto atroce e, in molti casi, non possono vivere

pienamente i Riti di questi giorni santi”.

L’UCOII chiede alla comunità internazionale di:

 Condannare fermamente ogni restrizione alla libertà di culto a Gerusalemme, che colpisca

cristiani, musulmani o fedeli di qualunque confessione;

 Esigere il ripristino immediato del libero accesso ai Luoghi Santi per tutti i fedeli e i loro

rappresentanti religiosi;

 Agire concretamente per la protezione dello Status Quo dei Luoghi Santi, patrimonio

dell’intera umanità.