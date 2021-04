L’Udc nel centrodestra, Tassinari (Kest’è) ai leader: “perchè tanta soddisfazione per un simbolo senza lista?”

“Apprendiamo che la famiglia del centrodestra si è allargata, con la mediazione fondamentale di Fratelli d’Italia e della senatrice Petrenga, all’Udc di Nicoletta Barbato. – dichiara Daniela Petrache Tassinari, coordinatrice del movimento Caserta Kest’è – Tutto questo strombazzato allargamento della coalizione, non ce ne vogliano le amiche Petrenga e Barbato, suona come ridicolo non solo agli occhi degli avversari del centrodestra ma anche all’interno della stessa coalizione. I partiti del centrodestra, ridotti al lumicino e senza alcuna possibilità di essere determinanti nella prossima partita delle comunali, giocano alla propaganda. Allora chiediamo alla Petrenga una sola cosa: quale contributo può offrire un partito in agonia che 5 anni fa non è stato neanche in grado di formare una lista a sostegno del candidato di centrodestra? La smettano i leader di partito di cantarsela e di suonarsela da soli e – conclude – comincino a prendere coscienza che c’è bisogno di un serio e serrato confronto con la società civile che, di questi partiti e queste leadership, non vogliono neanche sentire parlare”.