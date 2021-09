L’UE SI AVVICINA AI GIOVANI: È DISPONIBILE IL BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO FORMATIVO “FARE IMPRESA IN EUROPA”

CASERTA – A partire dal 30 agosto 2021 sarà possibile candidarsi al laboratorio formativo “Fare Impresa in Europa”, destinato a n. 20 giovani, residenti nella provincia di Caserta, con età compresa dai 18 ai 35 anni. Il laboratorio, organizzato dall’Associazione Xentra Giovani Aps in partnership con l’Ente di formazione Professionale “Icaro Centro Studi, Ricerca e Formazione”, rientra nelle attività del Progetto “Generazione Europa”, co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, nell’ambito del Piano Azione e Coesione – Avviso “Giovani per il Sociale 2018”, e permetterà ai giovani cittadini di approfondire la conoscenza delle opportunità offerte dall’Unione Europea e i possibili sbocchi professionali legati ai fondi europei.

Il percorso laboratoriale prevede n. 8 giornate formative per un totale di 40 ore complessive, durante le quali si toccheranno varie tematiche, quali: la nascita dell’UE e la relativa organizzazione istituzionale, il significato di impresa e le pianificazioni che avvengono all’interno di essa, con eventuali programmi di finanziamento.