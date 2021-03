L’UFFICIO ANAGRAFE DI CASERTA VERSO L’ASSUNZIONE DELLA VIGILANZA

All’ ufficio anagrafe di Caserta, nella sezione che si trova a Falciano dovrebbero essere assunte altre persone in particolare a quella che è la vigilanza, per cercare di far fronte alla oramai cronica carenza di personale.

La predetta carenza di personale sta portando al collasso l’ufficio anagrafe. All’interno dell’ente comunale casertano cd ‘Palazzo Castropignano’ sarebbero state apportate delle modifiche al bilancio 2020 – 2022, spesso si verificano una serie di problematiche che si verificano soprattutto all’esterno, dell’ufficio anagrafe.

La variazione di bilancio all’interno dell’ente comunale sarebbe stata apportata e proposta da Salvatore Massi e da Dora Esposito, si è proceduto dunque alla variazione in quello che è il bilancio di previsione.

Al fine di poter soddisfare l’eventuale assunzione in quello che è l’eventuale personale per quel che concerne eventuali vigilantes è stata stanziata una variazione di budget di 12.250 euro, il servizio dovrebbe avere durata inoltre non inferiore a mesi tre